Владимир Путин уволил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора.

1 января Гриню исполняется 70 лет — это предельный возраст для службы в таком ранге. Должность замгенпрокурора Гринь занимал с 2006 года. В его ведении находился контроль за следствием в центральных аппаратах СК и МВД. По сведениям Ъ, Гринь может продолжить работу в ГП на общественных началах в качестве советника.