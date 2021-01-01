Владимир Путин уволил Виктора Гриня с должности замгенпрокурора.

1 января Гриню исполняется 70 лет — это предельный возраст для службы в таком ранге. Должность замгенпрокурора Гринь занимал с 2006 года. В его ведении находился контроль за следствием в центральных аппаратах СК и МВД. По сведениям Ъ, Гринь может продолжить работу в ГП на общественных началах в качестве советника.
2021-01-01T03:09:10+03:00
2021-01-01T03:09:14+03:00
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03:09, 01 января 2021
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