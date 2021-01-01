Россияне с нового года смогут уходить на удаленную работу.

Это предусмотрено законом, встающем в силу с сегодняшнего дня. Среди прочих норм теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удаленную работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника всем необходимым для удаленной работы. Переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения между работодателем и сотрудником. Компания может перевести сотрудника на удаленную работу без его согласия в случае чрезвычайной ситуации.