В Ирландии вступили в силу дополнительные карантинные ограничения.

В течение всего января передвижение граждан будет разрешено лишь в пределах 5 км от места проживания, им будет запрещено ходить в гости. Все магазины (кроме продовольственных, а также аптек) будут закрыты. Это уже третий по счету общенациональный карантин в стране на фоне резкого ухудшения эпидемических показателей по коронавирусу.