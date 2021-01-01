В Ирландии вступили в силу дополнительные карантинные ограничения.

В течение всего января передвижение граждан будет разрешено лишь в пределах 5 км от места проживания, им будет запрещено ходить в гости. Все магазины (кроме продовольственных, а также аптек) будут закрыты. Это уже третий по счету общенациональный карантин в стране на фоне резкого ухудшения эпидемических показателей по коронавирусу.
2021-01-01T02:13:57+03:00
2021-01-01T02:14:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767196-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:13, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…