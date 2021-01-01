Правительство Словакии в последний день старого года ужесточило карантинные меры.

По всей стране с 1 января закроются костелы, прекратят работу горнолыжные спуски, гостиницы не смогут принимать новых постояльцев. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Ограничения будут действовать до 24 января. С 19 декабря в Словакии закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению.