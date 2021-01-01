Правительство Словакии в последний день старого года ужесточило карантинные меры.

По всей стране с 1 января закроются костелы, прекратят работу горнолыжные спуски, гостиницы не смогут принимать новых постояльцев. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Ограничения будут действовать до 24 января. С 19 декабря в Словакии закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению.
2021-01-01T02:12:56+03:00
2021-01-01T02:13:00+03:00
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02:12, 01 января 2021
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