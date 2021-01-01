Оппоненты белорусской власти проводят новогодние акции протеста.

Ранее оппозиция призвала своих сторонников в новогоднюю ночь собраться около районных елок. Как свидетельствует белорусский портал «Наша нива», люди выходят на вечерние прогулки с бело-красно-белыми флагами. Небольшие по численности марши проходят в микрорайонах города, участники скандируют «Живе Беларусь!». Ранее минская милиция перешла на усиленный режим. Места новогодних гуляний в столице огорожены, попасть в них можно только через контрольно-пропускные пункты. Кроме того, в центре города перекрыто движение. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал сделать 2021-й год годом народного единства.
2021-01-01T02:10:36+03:00
2021-01-01T02:10:41+03:00
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02:10, 01 января 2021
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