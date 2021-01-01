Светлана Тихановская выразила уверенность, что в 2021 году её соотечественники будут жить в «свободной Белоруссии.

В своем новогоднем обращении в интернете лидер белорусской оппозиции сказала, что минувший год, не смотря на все его сложности, подарил много надежд. Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам страны призвал «перевернуть страницу» и сделать 2021 год в республике Годом народного единства.