Председательство в Совете ЕС с н.г. перешло от Германии к Португалии.

Оно продлится полгода и 1 июля будет передано Словении. Для Португалии это уже четвертое председательство в Совете ЕС. Премьер-министр республики Антониу Кошта назвал среди приоритетов португальского председательства экономическое восстановление, укрепление социальной опоры и создание более независимой Европы.