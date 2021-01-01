Председательство в ОБСЕ с 1 января перешло к Швеции.

В последний раз страна занимала этот пост 26 лет назад. Ранее в интервью ТАСС министр иностранных дел Швеции Анн Линде сказала, что , Стокгольм будет «работать над мирными и устойчивыми решениями затяжных конфликтов в т.ч. в Грузии и Молдавии», а также в Нагорном Карабахе.