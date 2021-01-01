Страны ОПЕК+ после девяти месяцев сокращения добычи снова начинает ее наращивать.

Темпы восстановления будут низкими — прирост не должен быть выше полумиллиона б/с. С помощью такого механизма группа стран — экспортеров, на которые приходится 40% мирового рынка, планирует контролировать объем предложения. А в случае ухудшения ситуации это позволит остановить процесс ввода новых скважин.