Страны ОПЕК+ после девяти месяцев сокращения добычи снова начинает ее наращивать.

Темпы восстановления будут низкими — прирост не должен быть выше полумиллиона б/с. С помощью такого механизма группа стран — экспортеров, на которые приходится 40% мирового рынка, планирует контролировать объем предложения. А в случае ухудшения ситуации это позволит остановить процесс ввода новых скважин.
2021-01-01T01:08:46+03:00
2021-01-01T01:08:50+03:00
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01:08, 01 января 2021
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