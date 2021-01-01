Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

По словам президента, 2020 год оказался непростым для всех, был связан с тревогами, большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратой близких людей. Путин поблагодарил россиян за сплоченность и пожелал им в новом году здоровья, надежды, любви и счастья. В этом году новогоднее обращение Путина обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. С праздником россиян поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин.
2021-01-01T00:14:40+03:00
2021-01-01T00:14:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767168-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:14, 01 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…