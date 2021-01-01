Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом.

По словам президента, 2020 год оказался непростым для всех, был связан с тревогами, большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратой близких людей. Путин поблагодарил россиян за сплоченность и пожелал им в новом году здоровья, надежды, любви и счастья. В этом году новогоднее обращение Путина обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений. С праздником россиян поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин.