Дональд Трамп накануне вернулся в Белый дом из Флориды, куда он ездил на Рождество.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, по прибытии действующий президент США не стал отвечать на вопросы журналистов. Ранее Трамп сообщал у себя в «Твиттере», что будет находиться в Вашингтоне 6 января в день утверждения в Конгрессе США результатов состоявшихся президентских выборов. Кроме того, он сообщал, что 4 января отправится также в штат Джорджия, где выступит на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат.