Дональд Трамп накануне вернулся в Белый дом из Флориды, куда он ездил на Рождество.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, по прибытии действующий президент США не стал отвечать на вопросы журналистов. Ранее Трамп сообщал у себя в «Твиттере», что будет находиться в Вашингтоне 6 января в день утверждения в Конгрессе США результатов состоявшихся президентских выборов. Кроме того, он сообщал, что 4 января отправится также в штат Джорджия, где выступит на митинге в поддержку сенаторов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат.
2021-01-01T00:13:12+03:00
2021-01-01T00:13:16+03:00
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00:13, 01 января 2021
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