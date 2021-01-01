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00:11, 01 января 2021

Президент Франции заверил, что в 2021 году любой гражданин страны сможет пройти вакцинацию.

В новогоднем обращении к соотечественникам Эмманюэль Макрон в то же время предупредил, что распространение коронавируса будет сказываться на ситуации во Франции до начала весны. Макрон выразил надежду, что народ Франции сможет противостоять санитарному экономическому кризисам, которые, по словам президента, не заканчиваются 1 января.



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