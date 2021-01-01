Канцлер Германии Ангела Меркель в новом году не будет претендовать на пост главы правительства.

Выступая с новогодним обращением к жителям Германии она сказала, что не будет баллотироваться на выборах в Бундестаг . Меркель призналась, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала так тяжело ушедший год и не возлагала так много надежд на год начинающийся. Меркель назвала пандемию COVID-19 политическим, социальным и экономическим вызовом столетия