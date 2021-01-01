В Москве с сегодняшнего дня повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Совокупная стоимость услуг будет увеличена не более чем на 3,5%, обещают столичные власти. Тем самым, уверяют в мэрии, рост тарифов на ЖКХ, будет ниже инфляции, которая, согласно данным Росстата, составила 4,9%. Так, ставка платы за пользование жилым помещением увеличится на 3,5%, на столько же станет больше минимальный размер взноса на капительный ремонт. Тариф за содержание жилья подорожает чуть более чем на 4,5%. В то же время тарифы на водоснабжение, отопление и электроснабжение пока индексироваться не будут. Как ранее говорили в столичной мэрии, решение о повышении стоимости этих услуг вступит в силу не ранее 1 июля. В предыдущий раз тарифы ЖКХ индексировались полгода назад. Тогда власти утверждали, что в целом рост составил менее 4%, при том, что в Москве максимально тарифы могут повышаться не более чем на 5%.В середине минувшего года обсуждалась идея о временном моратории на индексацию тарифов на услуги ЖКХ, однако она не нашла поддержки у правительства. В министерстве строительства утверждали, что подобные меры могли бы обойтись только системе водоснабжения в 300 млрд рублей.