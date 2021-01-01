Впервые за многие годы в Москве в новогоднюю ночь отменены все массовые мероприятия

, Красную площадь закроют для посетителей. Такое решение власти приняли на фоне второй волны коронавируса, которая, как утверждают чиновники, достигла своего пика.Несмотря на эпидемию, столицу, как и в предыдущие года, богато украсили к празднику – поводу елки, инсталляции, иллюминация. Однако отмечать горожанам все же предлагают дома в кругу семьи. Красная площадь для посетителей закрыта, не работают катки и парки, не принимают гостей рестораны, клубы, бары – они должны были закрыться в 23 часа в соответствии с правилами, действующими в городе с ноября. Власти обещали это проконтролировать. Запрещены массовые мероприятия, не будет организованных новогодних гуляний, ярморок. В этом году не стали проводить и фестиваль «Путешествие в Рождество», прошлой зимой он длился более полутора месяцев на 80 площадках. Тем не менее запрещать гулять в Новый год москвичам и гостям столицы не стали. Поэтому городской транспорт работает и ночью. Как поясняют в мэрии, это позволит не допустить большого скопления пассажиров
2021-01-01T00:07:33+03:00
2021-01-01T00:07:37+03:00
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00:07, 01 января 2021
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