Папа Римский Франциск не смог возглавить новогоднюю службу в соборе Святого Петра

Как сообщает служба печати Святого престола, у понтифика обострились боли в спине и ногах в связи с воспалением седалищного нерва. Вечернюю службу вместо него провел кардинал Джованни Баттиста Ре. Папа Франциск не будет возглавлять и праздничную службу 1 января, однако выступит в интернете с традиционной проповедью.
2020-12-31T23:04:38+03:00
2020-12-31T23:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 31 декабря 2020
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