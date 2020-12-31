Папа Римский Франциск не смог возглавить новогоднюю службу в соборе Святого Петра

Как сообщает служба печати Святого престола, у понтифика обострились боли в спине и ногах в связи с воспалением седалищного нерва. Вечернюю службу вместо него провел кардинал Джованни Баттиста Ре. Папа Франциск не будет возглавлять и праздничную службу 1 января, однако выступит в интернете с традиционной проповедью.