Дональд Трамп пообещал в следующем году вакцинировать весь мир от коронавируса

В своем новогоднем обращении уходящий президент США сказал, что в начале 2021 года американские власти обеспечат всё своё население вакциной от коронавируса, после чего начнут массированные поставки препарата по всему миру. В настоящее время в США сертифицированы две вакцины — от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.