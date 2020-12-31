В РФПИ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Как заявили РБК в самом фонде, 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата и российская сторона готова продолжить поставки «Спутника» в январе—марте. Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок ЕС, либо напрямую в Китае.