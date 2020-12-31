В РФПИ назвали фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины

Как заявили РБК в самом фонде, 28 декабря в Венгрию поступила первая партия препарата и российская сторона готова продолжить поставки «Спутника» в январе—марте. Ранее Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать вакцину у России, а приобретет препарат либо через механизм закупок ЕС, либо напрямую в Китае.
2020-12-31T23:03:49+03:00
2020-12-31T23:03:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767148-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 31 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…