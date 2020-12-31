Сотрудники спецбатальона МВД передавали секретную информацию через чаты в WhatsApp

По словам источников Би-би-си, речь идет о передвижении первых лиц государства. Эти чаты существуют три года, в них состоят более 200 участников. Туда выкладывают позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения. Между тем, такая информация должна передаваться по спецсвязи и только сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона. Однако, как утверждают собеседники издания, начальство заставляло их использовать для этих целей WhatsApp, угрожая лишением премии. В МВД и ФСО эту информацию ВВС не комментировали.