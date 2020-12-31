«Майкрософт» признала, что хакеры, атаковавшие правительство и бизнес США, получили доступ к ее программным кодам

Утечки персональных данных пользователей не произошло. Об этом говорится в заявлении компании, которая является крупнейшим производителем ПО. Microsoft входит в число клиентов американской фирмы «Соларуиндс», системы которой ранее в этом году взломали хакеры, предположительно, связанные с российскими спецслужбами. В Москве обвинения в причастности к взломам отвергают.
2020-12-31T23:02:01+03:00
2020-12-31T23:03:17+03:00
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23:02, 31 декабря 2020
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