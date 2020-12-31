«Майкрософт» признала, что хакеры, атаковавшие правительство и бизнес США, получили доступ к ее программным кодам

Утечки персональных данных пользователей не произошло. Об этом говорится в заявлении компании, которая является крупнейшим производителем ПО. Microsoft входит в число клиентов американской фирмы «Соларуиндс», системы которой ранее в этом году взломали хакеры, предположительно, связанные с российскими спецслужбами. В Москве обвинения в причастности к взломам отвергают.