Данные о 565 поездках предполагаемых участников отравления Алексея Навального выложены в публичный доступ

Их в табличном сервисе Google Docs разместил сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев. В таблице содержатся данные о поездках 10-ти, предположительно, сотрудников ФСБ на поездах и самолётах с 2005-го по 2020 год. Расследование Bellingcat при участии западных СМИИ и ФБК о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря. В нем утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» спецгруппой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.
2020-12-31T22:47:11+03:00
2020-12-31T22:47:11+03:00
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22:47, 31 декабря 2020
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