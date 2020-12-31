В Microsoft допускают, что российские хакеры могли получить доступ к исходному коду ряда ее программ

В сообщении компании, которое приводит The New York Times, также сказано, что пользовательскими данными взломщикам завладеть не удалось. На прошлой неделе стало известно, что хакеры, предположительно связанные со спецслужбами России, якобы получили доступ к облачным сервисам Microsoft. Компания это опровергла. Российские власти обвинения в причастности к взломам отвергают.