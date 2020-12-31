Сербский регулятор разрешил ввоз в страну почти 2,5 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Как передает агентство Tanjug, специалисты убедились качестве, эффективности и безопасности российской вакцины против коронавируса. В начале декабря в страну поступила пробная партия «Спутника V» для тестирования. Сербские власти ранее давали понять, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата.