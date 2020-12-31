В Белоруссии освобожден из-под стражи программный директор «Академии «Пресс-клуба»» Сергей Якупов

Об этом порталу «Медуза» сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, с гражданина России сняли обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, но запретили въезд в Белоруссию на ближайшие 10 лет. Якупов был задержан 22 декабря, вместе с еще пятью сотрудниками «Пресс-клуба». Создательницу площадки Юлию Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а остальные проходят по делу как ее соучастники. Все они остаются под стражей.
2020-12-31T22:45:13+03:00
2020-12-31T22:45:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:45, 31 декабря 2020
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