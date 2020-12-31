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22:06, 31 декабря 2020

В Москве в новогоднюю ночь не будет никаких уличных мероприятий

В Москве в новогоднюю ночь не будет никаких уличных мероприятий – ни концертов, ни фестивалей. Катки закрылись в 10 вечера. Доступ на Красную площадь будет закрыт из-за пандемии коронавируса. В городе будут проводиться проверки на предмет возможной работы ресторанов и клубов после 23 часов, предупредил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. При этом он отметил, что гулять не воспрещается. Столичная подземка и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь будут работать без перерывов, а проезд для пассажиров станет бесплатным, сообщили в департаменте транспорта. Также будут действовать свыше 170 маршрутов наземного транспорта: 100 до 3:30, остальные без перерыва. Парковка в столице будет бесплатной с полуночи до 9 января.



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