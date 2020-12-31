Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что был инициатором задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии минувшим летом. По его словам, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский.

Украинский политолог Александр Палий сказал в интервью «Эху Москвы», что на отношениях между Москвой и Киевом это заявление никак не скажется. Александр Палий объяснил, что этих россиян Киев считает причастными к крушению малазийского Боинга и убийству украинских военнослужащих.