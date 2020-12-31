Родственники полицейского, убитого в Грозном двумя уроженцами Ингушетии, объявили их семьям кровную месть

Ранее к этому призывали глава Чечни и председатель парламента республики.

Видеообращение с угрозами в адрес представителей тейпов Тимурзиевых и Султыговых, появилось на портале youtube. На ролик обратило внимание интернет-издание Insider. Человек, который предупреждает о кровной мести, называет себя Русланом Джабраиловым. Полицейский с той же фамилией был убит в понедельник в центре Грозного. Нападавших на него силовиков застрелили. Глава Чечни обвинил в нападении братьев-близнецов из Ингушетии Хасана и Хусейна Тимурзиевых. Рамзан Кадыров как сообщало издание Кавказ реалии призвал главу правительства Чечни объявить кровную месть родным нападавших. Это произошло после того как они потребовали предоставить доказательства того, что убитые братья были террористами. На видео мужчина осуждает их семьи за то, что они не признали вину.

Издание Insider отмечает, что отец, мать и старшая сестра Тимурзиевых третий день не выходят на связь. Их вместе с маленькими детьми задержали после нападения братьев на полицейских, детей позже отпустили, а взрослые остаются в полиции и на звонки не отвечают.

Как сообщал портал Кавказский узел, что представители тейпов Тимурзиевых и Султыговых позже отказались от претензий к властям Чечни из‑за убитых силовиками в Грозном братьев. Правозащитники не исключают, что они могли это сделать под давлением и угрозами.