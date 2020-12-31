Папа римский Франциск не возглавит на этот раз праздничные богослужения в канун Нового года и 1 января

Это связано с обострением болезненной ишиалгии. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. 84-летний Франциск страдает болью в правой ноге при ходьбе, он регулярно проходит физиотерапию, однако, столько важное мероприятие пропускает по состоянию здоровья впервые с тех пор, как возглавил святой престол в 2013-ом году. Тем не менее, завтра папа римский обратится к верующим с традиционной молитвой «Ангел Господень» из библиотеки Апостольского дворца.