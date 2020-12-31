Переведенный в реанимацию художественный руководитель «Ералаша» Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии

Переведенный в реанимацию художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом написала в инстаграме его супруга Екатерина Белоцерковская. Она отметила, что врачи 52-ой больницы делают все возможное. Ранее 71-летний режиссер сообщил о своей госпитализации в связи с коронавирусом. До этого он некоторое время проходил терапию в домашних условиях.