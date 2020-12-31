Проезд в московском метро и на Московском центральном кольце стал бесплатным до 6 утра 1 января

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Там отметили, что в новогоднюю ночь столичная подземка и МЦК будут работать без перерывов. Кроме того, будут действовать свыше 170 маршрутов наземного транспорта, из них порядка 60 без перерыва. С полуночи и до 9 января парковка в Москве будет бесплатной.