Проезд в московском метро и на Московском центральном кольце стал бесплатным до 6 утра 1 января

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Там отметили, что в новогоднюю ночь столичная подземка и МЦК будут работать без перерывов. Кроме того, будут действовать свыше 170 маршрутов наземного транспорта, из них порядка 60 без перерыва. С полуночи и до 9 января парковка в Москве будет бесплатной.
2020-12-31T21:33:44+03:00
2020-12-31T21:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 31 декабря 2020
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