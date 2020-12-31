Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Об этом сообщил представитель ведомства. Он отметил, что вакцина соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Агентство Танюг сообщило, что фармрегулятор также выдал официальное разрешение на ввоз первой партии «Спутник V» в объеме 2400 доз, которая в среду поступила в Институт вирусологии в Белграде.

Неделю назад в Сербии стартовала вакцинация препаратом американской компании Pfizer. Как ранее сообщил президент Александар Вучич, его страна получила в два раза меньше доз, чем заказывала.