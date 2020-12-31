Ангела Меркель выступила с последним новогодним обращением в качестве канцлера Германии

Она сказала, что через 9 месяцев будут выборы в Бундестаг, в которых она не будет участвовать. В обращении, которое, в целом, было посвящено пандемии коронавируса и связанным с ней проблемам, Меркель поблагодарила общественность за оказанное доверие и ответственное отношение к решениям правительства, а также отметила важность работы врачей и работников других сфер. В завершение она выразила надежду на благоприятное развитие событий в следующем году. Теоретически, как отмечает РИА Новости, Меркель может вновь обратиться к немцам с новогодней речью в будущем году, но только в том случае, если новый канцлер после выборов не успеет вступить в должность.