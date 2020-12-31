Из психбольницы выписали находившегося на принудительном лечении участника митинга против пенсионной реформы

Из подмосковной психиатрической больницы выписали находившегося там на принудительном лечении участника митинга против пенсионной реформы Василия Костылева. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Суд в Москве поместил Костылева в психбольницу в августе прошлого года, поскольку экспертиза обнаружила у него шизотипическое расстройство личности. По версии следствия, во время митинга он схватил одного полицейского за шею и повалил на асфальт, а второго ударил рукой, из-за чего тот получил сотрясение мозга. Это произошло, когда силовики с дубинками вышли из-за ограждений и стали бить участников акции, а Костылев пытался отбиться, напоминает интернет-издание Медиазона. При задержании Костылева уложили на землю, ему попытался помочь Виктор Федосеев; его тоже обвинили в нападении на силовиков и назначили принудительное лечение. Его выписали еще в сентябре.