Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС объявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии

Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС Магомеда Джабраилова объявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии. Ранее об этом говорили также спикер парламента Чечни Магомед Даудов и глава республики Рамзан Кадыров.

У многих народов кровная месть является важным сдерживающим фактором, рассказал в эфире «Эха Москвы» журналист Максим Шевченко. Максим Шевченко объяснил, что кровная месть имеет свои правила и законы. По словам журналиста, она не обязательно заканчиваются убийством, остановить ее могут вовремя принесённые извинения.