Новый российский корабль «Орел» должен совершить облет Луны в 2028-ом году – на год раньше, чем планировалось

Об этом сообщил сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В 2030-ом году, по его словам, экипаж должен высадиться на естественном спутнике Земли, а в октябре будущего года к Луне должен отправиться космический аппарат «Луна-25». Сегодня Рогозин также сообщил, что в Роскосмосе создана специальная дирекция по лунным исследованиям, которую он сам и возглавит, чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки.