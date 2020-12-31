Новый российский корабль «Орел» должен совершить облет Луны в 2028-ом году – на год раньше, чем планировалось

Об этом сообщил сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В 2030-ом году, по его словам, экипаж должен высадиться на естественном спутнике Земли, а в октябре будущего года к Луне должен отправиться космический аппарат «Луна-25». Сегодня Рогозин также сообщил, что в Роскосмосе создана специальная дирекция по лунным исследованиям, которую он сам и возглавит, чтобы контролировать все нюансы лунной подготовки.
2020-12-31T20:33:15+03:00
2020-12-31T20:33:15+03:00
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20:33, 31 декабря 2020
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