Защита бывшего схимонаха Сергия Романова обжаловала его арест

Апелляцию на решение Басманного суда рассмотрит Мосгорсуд, — сообщил ТАСС адвокат Иван Миронов. Дата заседания еще не назначена. На этой неделе бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря был арестован на 2 месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. В ночь на 29 декабря его задержали с помощью ОМОНа и Росгвардии. Причиной задержания стал видеоролик на YouTube, в котором Романов призывает своих подвижников умереть за Россию.