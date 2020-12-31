Госдепартамент обеспокоен нормами регулирования деятельности иностранных агентов в России

Об этом написал в Твиттере замглавы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Кейл Браун. По его словам, особую тревогу вызывают изменения в законе, который позволяет российским властям выборочно применять обременительные требования о регистрации, запрещать деятельность какой-либо организации и лишать свободы тех, кто нарушает закон. Браун призвал Россию уважать права своих сограждан.