Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этом году в последний раз выступает с новогодним обращением к гражданам. Она объяснила, что на следующих выборах больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ. Ангела Меркель занимает пост канцлера уже 15 лет. Выборы в бундестаг пройдут осенью 2021 года.
2020-12-31T20:05:37+03:00
2020-12-31T20:05:41+03:00
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20:05, 31 декабря 2020
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