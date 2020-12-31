Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этом году в последний раз выступает с новогодним обращением к гражданам. Она объяснила, что на следующих выборах больше не планирует претендовать на должность главы правительства ФРГ. Ангела Меркель занимает пост канцлера уже 15 лет. Выборы в бундестаг пройдут осенью 2021 года.