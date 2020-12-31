«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв автобуса в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв автобуса в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов. Как сообщалось ранее, пассажирский автобус, который следовал из Пальмиры в Дэйр эз-Зор на востоке Сирии, взорвался накануне. Погибли 28 человек, 12 пострадали. Сирийское государственное агентство САНА утверждало, что в салоне находились мирные граждане. Reuters передает со ссылкой на исламистов, что погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.