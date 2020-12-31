«Исламское государство» (запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв автобуса в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв автобуса в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов. Как сообщалось ранее, пассажирский автобус, который следовал из Пальмиры в Дэйр эз-Зор на востоке Сирии, взорвался накануне. Погибли 28 человек, 12 пострадали. Сирийское государственное агентство САНА утверждало, что в салоне находились мирные граждане. Reuters передает со ссылкой на исламистов, что погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.
2020-12-31T20:04:33+03:00
2020-12-31T20:04:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767090-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 31 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…