Инфляция в России за 2020 год, по данным Росстата, составила 4,9%

Это максимальный показатель за 4 года. В 2016-ом году рост потребительских цен составил 5,4%. По итогам прошлого года, этот показатель равнялся 3%, а в 2017-ом был минимальным за всю историю – 2,5%. В Минэкономразвития основной причиной ускорения инфляции в нынешнем году считают ослабление национальной валюты и рост цен на сельхозпродукцию на мировых рынках, а также более низкий, по сравнению с предыдущим годом, урожай в России по ряду сельхозкультур.
2020-12-31T20:03:58+03:00
2020-12-31T20:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 31 декабря 2020
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