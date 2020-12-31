Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС объявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии

Родственники убитого в Грозном сотрудника ППС Магомеда Джабраилова объявили кровную месть семьям двух убитых уроженцев Ингушетии. Об этом говорится в опубликованном в YouTube видеообращении. Ранее об угрозе кровной мести со стороны родных погибшего говорили спикер парламента Чечни Магомед Даудов и глава республики Рамзан Кадыров. При этом чеченский лидер пообещал найти и наказать тех, кто попробует использовать произошедшее для обострения ситуации между чеченцами и ингушами. Напомню, 28 декабря в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, еще один был ранен. Нападавших застрелили. По версии чеченских властей, они пытались завладеть оружием сотрудников правоохранительных органов. При этом в Ингушетии выразили большие сомнения в том, что убитые представители республики связаны с терроризмом и потребовали опубликовать доказательства.