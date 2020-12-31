НАТО не видит в России непосредственной военной опасности для деятельности альянса

Об этом сказал в интервью французскому журналу Le Point генсек организации Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что даже если Россия не столь могущественна, каким был Советский Союз, она обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы. Россия, по его мнению, использует свою военную помощь против соседей – Грузии и Украины. Столтенберг выразил уверенность в том, что Москва стояла за кибератаками, направленными против парламентов Германии и Норвегии. Кроме того, он отметил, что Россия причастна к использованию химических веществ для убийств людей в Великобритании.
2020-12-31T19:33:28+03:00
2020-12-31T19:33:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2767080-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 31 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…