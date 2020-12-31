НАТО не видит в России непосредственной военной опасности для деятельности альянса

Об этом сказал в интервью французскому журналу Le Point генсек организации Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что даже если Россия не столь могущественна, каким был Советский Союз, она обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы. Россия, по его мнению, использует свою военную помощь против соседей – Грузии и Украины. Столтенберг выразил уверенность в том, что Москва стояла за кибератаками, направленными против парламентов Германии и Норвегии. Кроме того, он отметил, что Россия причастна к использованию химических веществ для убийств людей в Великобритании.