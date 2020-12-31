В Роскосмосе создана специальная дирекция по лунным исследованиям

Ее возглавил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что хочет лично контролировать все нюансы и элементы лунной подготовки. Рогозин считает, что это крайне важные новые задачи и перспективы для российской пилотируемой космонавтики. Ранее сообщалось, что в будущем году Россия планирует отправить на естественный спутник Земли посадочную станцию «Луна-25».