Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона запросил французское гражданство после выхода королевства из ЕС

Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом Стэнли Джонсон рассказал в интервью радиостанции RTL. Он полагает, что французский паспорт поможет ему сохранить связь с Европой. Джонсон-старший – бывший политик Консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте в начале восьмидесятых. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 73-ем году. На референдуме он голосовал против выхода из ЕС. Его сын Борис Джонсон, напротив, занял жесткую позицию по разрыву отношений с Евросоюзом.
2020-12-31T19:08:00+03:00
2020-12-31T19:08:00+03:00
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19:08, 31 декабря 2020
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