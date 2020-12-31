Испания достигла соглашения с Великобританией о пересечении границы в районе Гибралтара

Об этом рассказала министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя: «Сегодня день надежды. Это поворотный момент наших долгих отношений с Соединенным Королевством в том, что касается Гибралтара. После выхода Великобритании из Евросоюза сегодняшние договоренности – это начало новых отношений. Мы достигли предварительного соглашения, которое послужит основой для будущего договора между Европейским Союзом и Соединенным королевством относительно Гибралтара». Аранча Гонсалес Лайя напомнила, что если бы страны не договорились сегодня, с 1 января Гибралтар стал бы единственным регионом, где произошел бы «жесткий Brexit».
2020-12-31T19:07:16+03:00
2020-12-31T19:07:20+03:00
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19:07, 31 декабря 2020
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