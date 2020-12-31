Cуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток пресс-секретаря бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря

Cуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток Всеволода Могучева, пресс-секретаря бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря. Его задержали 28 декабря возле его дома. Сторонника Сергия Романова пришлось насильно вытаскивать из машины, в которой он находился вместе с женой. Руководил действиями полицейских сотрудник СК, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката задержанного Михаила Толмачева. По его данным, никаких звонков или письменных уведомлений его доверителю до момента задержания не поступало. Он отметил, что статус Могучева в деле и суть самого дела по-прежнему не ясны.

Могучев провел в изоляторе временного содержания сутки. За это время произошел штурм монастыря Росгвардией и задержание Николая Романова (бывшего отца Сергия), позже его арестовали на два месяца. По словам Могучева, его пытаются запугать, чтобы он дал показания против отца Сергия.