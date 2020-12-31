Писатель Виктор Шендерович считает статус иноагента престижным для людей, выступающих против действующей власти

Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Шендерович также подчеркнул, что Кремль этим ярлыком пытается оскорбить своих оппонентов. Основные инструменты власти в политической борьбе – это ложь и насилие, считает Виктор Шендерович.
2020-12-31T19:04:59+03:00
2020-12-31T19:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 19:04, 31 декабря 2020
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