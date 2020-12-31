Писатель Виктор Шендерович считает статус иноагента престижным для людей, выступающих против действующей власти

Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Шендерович также подчеркнул, что Кремль этим ярлыком пытается оскорбить своих оппонентов. Основные инструменты власти в политической борьбе – это ложь и насилие, считает Виктор Шендерович.