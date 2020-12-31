В фонде прямых инвестиций отрицают, что Венгрия отказалась от дальнейших закупок российской вакцины от коронавируса. Ранее об этом сообщило агентство Рейтер.

Очередные партии вакцины Спутник поступят в Венгрию в январе-марте, утверждает российская сторона. Москва готова поставить восточноевропейской стране препарат в необходимом объёме. В фонде прямых инвестиций назвали сообщения о том, что Будапешт отказался от российской вакцины цитата «очередным примером фейковых новостей в авторитетных СМИ». Там отметили, что информация не соответствует действительности. Агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии сообщило, что страна якобы намерена покупать вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая. Причиной назывались недостаточные мощности по производству препарата от коронавируса в России. Однако в фонде прямых инвестиций напомнили, что Венгрия на этой неделе уже получила первую партию Спутника — 6 тысяч доз и поставки продолжатся.

Представители Еврокомиссии и Европарламента ранее критиковали Венгрию за сотрудничество с Россией и приобретение несертифицированного медикамента.