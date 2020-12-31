Спрыгнувшему на пути в московском метро мужчине грозит штраф в один миллион рублей

Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в столичном департаменте транспорта. Инцидент произошел накануне на станции «Косино». Москвич, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, слез на рельсы перед приближающимся поездом. Все могло закончиться печально, но машинист молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу, сообщили в ведомстве, отметив, что машиниста уже ждет награда и премия, а если вина пассажира подтвердится, ему придется компенсировать ущерб.
2020-12-31T18:35:28+03:00
2020-12-31T18:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 31 декабря 2020
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