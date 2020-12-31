Руководителя академии «Пресс-клуба Беларусь», задержанного вместе с другими сотрудниками организации, освободили

Руководителя академии «Пресс-клуба Беларусь» Сергея Якупова, задержанного вместе с другими сотрудниками организации,

освободили и выслали в Россию. Об этом сообщает портал tut.by. со ссылкой на адвоката Антона Гашинского. По его словам, россиянина

доставили в аэропорт под конвоем. Обвинение по статье о пособничестве в уклонении от уплаты налогов ему предъявлено не было. Ранее об изменении меры пресечения для Якупова просили несколько крупных российских изданий.